A-1/2(a-4) + a/a-4 выполните действие
Алгебра
A-1/2(a-4) + a/a-4 выполните действие
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надеюсь все верно. пожалуйств
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На швейну фабрику завезли 150м шерстяної тканини.60м тканини залишили для пошиття с??конь,а з решти пошили 30 однакових костюмів.Скільки метрів тка...
Математика
Вишні становлять 0,2(6) дерев , що ростуть в саду,гнруші- 40% залишку, а яблуки-решту 99 дерев . скільки всього дерев росло у саду?
Українська мова
Математика