Найди значение выражения 90-3*9+18

Математика
Найди значение выражения 90-3*9+18
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
90 - 3 × 9 + 18 = 81 1) 3 × 9 = 27 2) 90 - 27 = 63 3) 63 + 18 =81
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