Найди значение выражения 90-3*9+18
Математика
Найди значение выражения 90-3*9+18
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
90 - 3 × 9 + 18 = 81 1) 3 × 9 = 27 2) 90 - 27 = 63 3) 63 + 18 =81
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
В бостоне денис и костик купили 6 теннисок по одинаковой цене. денис заплатил за свою покупку 8 долларов, а костик 16 долларов . сколько теннисок к...
Математика
В бостоне денис и костик купили 6 теннисок по одинаковой цене. денис заплатил за свою покупку 8 долларов, а костик 16 долларов . сколько теннисок к...