У игоря и маши 17 тетрадей сколько тетрадей у игоря есле у маши на 3 больше

Математика
У игоря и маши 17 тетрадей сколько тетрадей у игоря есле у маши на 3 больше
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