На швейну фабрику завезли 150м шерстяної тканини.60м тканини залишили для пошиття с??конь,а з решти пошили 30 однакових костюмів.Скільки метрів тканини витрачали на один костюм?

Математика

На швейну фабрику завезли 150м шерстяної тканини.60м тканини залишили для пошиття с??конь,а з решти пошили 30 однакових костюмів.Скільки метрів тканини витрачали на один костюм?

Автор: Гость