На швейну фабрику завезли 150м шерстяної тканини.60м тканини залишили для пошиття с??конь,а з решти пошили 30 однакових костюмів.Скільки метрів тканини витрачали на один костюм?

Математика
На швейну фабрику завезли 150м шерстяної тканини.60м тканини залишили для пошиття с??конь,а з решти пошили 30 однакових костюмів.Скільки метрів тканини витрачали на один костюм?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На 1 костюм 20 метров
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