На швейну фабрику завезли 150м шерстяної тканини.60м тканини залишили для пошиття с??конь,а з решти пошили 30 однакових костюмів.Скільки метрів тканини витрачали на один костюм?
Математика
На швейну фабрику завезли 150м шерстяної тканини.60м тканини залишили для пошиття с??конь,а з решти пошили 30 однакових костюмів.Скільки метрів тканини витрачали на один костюм?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На 1 костюм 20 метров
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Русский язык
Русский язык
Вспомните правила написания не с именами существительными Спишите предложения, раскрывая скобки и всьавляя, где нужно, пропущенные буквы Объясните ...