Вишні становлять 0,2(6) дерев , що ростуть в саду,гнруші- 40% залишку, а яблуки-решту 99 дерев . скільки всього дерев росло у саду?

Гость: Гость:

0,2(6) = 4/15 40% = 40/100 = 2/5 Все деревья в саду примем за единицу (целое). 1) 1 - 4/15 = 11/15 - остальные деревья; 2) 2/5 * 11/15 = 22/75 - груши; 3) 4/15 + 22/75 = 20/75 + 22/75 = 42/75 = 14/25 - вишни и груши вместе; 4) 1 - 14/25 = 11/25 - яблони (99 деревьев); 5) Находим целое по его части: 99 : 11 * 25 = 225 - всего деревьев в саду. Ответ: 225 деревьев росло в саду. Проверка: 4/15 * 225 = 60 - вишни 22/75 * 225 = 66 - груши 60 + 66 + 99 = 225 - всего деревьев в саду