Какова роль опыления в размножении? СПАСИБО!

Биология
Какова роль опыления в размножении? СПАСИБО!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну опыление предшествует оплодотворению,без него растение не смогло бы размножаться.(Опыление переносит пыльцу с пыльника на рыльце пестика).
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