Каково расстояние от Магадан до Санкт-Петербурга
География
Каково расстояние от Магадан до Санкт-Петербурга
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Расстояние: 10886 км; Время: 182:14 Нажми спасибо пожалуйста =3
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