Выпишите все словосочетания из этого текста.Утро. Рассвело незаметно. На траве и кустах заблестела роса. послышалось пение птиц. Я вышел из палатки и направился к реке. Иду, любуюсь дорогой, прислушиваюсь к звукам. Вот и река. ...

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Выпишите все словосочетания из этого текста.Утро. Рассвело незаметно. На траве и кустах заблестела роса. послышалось пение птиц. Я вышел из палатки и направился к реке. Иду, любуюсь дорогой, прислушиваюсь к звукам. Вот и река. Прибрежные камыши изредка шуршат.

Автор: Гость