Выпишите все словосочетания из этого текста.Утро. Рассвело незаметно. На траве и кустах заблестела роса. послышалось пение птиц. Я вышел из палатки и направился к реке. Иду, любуюсь дорогой, прислушиваюсь к звукам. Вот и река. ...

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Выпишите все словосочетания из этого текста.Утро. Рассвело незаметно. На траве и кустах заблестела роса. послышалось пение птиц. Я вышел из палатки и направился к реке. Иду, любуюсь дорогой, прислушиваюсь к звукам. Вот и река. Прибрежные камыши изредка шуршат.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Расцвело незаметно,заблестела роса,послышалось пение,любуюсь дорогой,вышел из палатки,направился к реке.
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