Каковп главня мысль каждого из "штилей"

Литература
Каковп главня мысль каждого из "штилей"
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 «штиль» — высокий, патетический, величавый. Этим штилем сочинитель должен пользоваться в произведениях таких жанров как ода, героическая поэма, ораторская речь, трагедия и др.2 «штиль» по Ломоносову — средний. Сочинитель должен использовать этот стиль при написании произведений таких жанров как элегии, дружеские послания, драмы, эклоги и сатиры.3 низким стилем, предназначен для написания писем, песен, басен и комедий. Для каждого из этих жанров допускался лишь один «штиль», исключений из правила не было, а отступать от них было запрещено

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Пожалуйста помогите x+3/x в квадрате+x фото прикреплено
Ответить
Русский язык
Выпиши слова,в которых все согласные твердые. Бобры живут на лесных речках. Они пе??егораживают речку плотиной из сучьев и посередине пруда строят ...
Ответить
Русский язык
Этимологическое происхождение слов:кольцо,ижица,корова,булава Очень срочно,про??у помогите
Ответить
Алгебра
СРОЧНО!!!! a²b²+a²+25b²+25-20ab=
Ответить
Русский язык
Сочинение-описание картин С.Герасимова"Цервковь Покрова на Нерли" и С Баулина"Хра?? Покрова на Нерли" 1.История создания храм 2.Описание картин...
Ответить