Каковп главня мысль каждого из "штилей"

Гость: Гость:

1 «штиль» — высокий, патетический, величавый. Этим штилем сочинитель должен пользоваться в произведениях таких жанров как ода, героическая поэма, ораторская речь, трагедия и др.2 «штиль» по Ломоносову — средний. Сочинитель должен использовать этот стиль при написании произведений таких жанров как элегии, дружеские послания, драмы, эклоги и сатиры.3 низким стилем, предназначен для написания писем, песен, басен и комедий. Для каждого из этих жанров допускался лишь один «штиль», исключений из правила не было, а отступать от них было запрещено