Каковы были итоги церковной реформы?

История
Каковы были итоги церковной реформы?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Петр осуществил церковную реформу, выразившуюся в создании коллегиального  управления русской церковью. Уничтожение патриаршества отражало стремление Петра ликвидировать немыслимую при самодержавии петровского времени «княжескую» систему церковной власти. Объявив себя фактически главой церкви, Петр уничтожил ее автономию.  он широко использовал институты церкви для проведения полицейской политики. Подданные, под страхом крупных штрафов, были обязаны посещать церковь и каяться на исповеди священнику в своих грехах. Священник, также согласно закону, был обязан доносить властям обо всем противозаконном, ставшим известным на исповеди.  Церковь стала послушным орудием власти и тем самым во многом потеряла уважение народа
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