Каковы достоинства и недостатки естественного и искусственного освещения.

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Каковы достоинства и недостатки естественного и искусственного освещения.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Естественное освещение это к примеру Солнце.Плюсы:1)долгое освещение 2)бесплатное освещение минусы: 1)Опасности радиации, сильного холода и смартельной жары Искуств. освещение:плюсы 1)свет в любое нужное нам время минусы: 1)затраты
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