В xvll веке первым из царей послал русским царем стал
История
В xvll веке первым из царей послал русским царем стал
Ответ(ы):
Гость:
Правильный ответ Борис Годунов.
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