Які особливості будови жаби повязані з її життям у воді?на суходолі?

Гость: Гость:

У неї появились кінцівки за допомогою яких вона може стрибати на суходолі і плавати у воді, появились легені за допомогою яких вона може дихати але легеням допомагає ще шкіра, добре розвинута нервова система.Мають шкірні залози і навідміну від риб , жаби мають два кола кровообігу - мале та велике коло.