Які особливості будови жаби повязані з її життям у воді?на суходолі?
Биология
Які особливості будови жаби повязані з її життям у воді?на суходолі?
Ответ(ы):
Гость:
У неї появились кінцівки за допомогою яких вона може стрибати на суходолі і плавати у воді, появились легені за допомогою яких вона може дихати але легеням допомагає ще шкіра, добре розвинута нервова система.Мають шкірні залози і навідміну від риб , жаби мають два кола кровообігу - мале та велике коло.
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