Как пишется слово преподовать? срочно

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Как пишется слово преподовать? срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Правильно пишется "преподавать" 
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