Первую оперу на сюжет из русской истории 17 века написал.... А) М .Глинка B) К. Кавос C) И. Маттезон D) А. Верстовский

История

Первую оперу на сюжет из русской истории 17 века написал.... А) М .Глинка B) К. Кавос C) И. Маттезон D) А. Верстовский

Автор: Гость