Первую оперу на сюжет из русской истории 17 века написал.... А) М .Глинка B) К. Кавос C) И. Маттезон D) А. Верстовский
История
Первую оперу на сюжет из русской истории 17 века написал.... А) М .Глинка B) К. Кавос C) И. Маттезон D) А. Верстовский
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Верный ответ С - МАТТЕЗОН.
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