При сжигании 8 г серы (S) в кислороде образуется SO2 с выходом 75%. Вычислите массу (в граммах) продукта. ПОМОГИТЕ!!!
Химия
При сжигании 8 г серы (S) в кислороде образуется SO2 с выходом 75%. Вычислите массу (в граммах) продукта. ПОМОГИТЕ!!!
Ответ(ы):
Гость:
8g xg S+O2=SO2 32g 64g x=8·64÷32=16g mprakt=16·0.75=12g
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