При сжигании 8 г серы (S) в кислороде образуется SO2 с выходом 75%. Вычислите массу (в граммах) продукта. ПОМОГИТЕ!!!

Химия

При сжигании 8 г серы (S) в кислороде образуется SO2 с выходом 75%. Вычислите массу (в граммах) продукта. ПОМОГИТЕ!!!

Автор: Гость