Помогите пожалусто !! решить уравнение 33
Алгебра
Помогите пожалусто !! решить уравнение 33
Ответ(ы):
Гость:
X²-4549=0 x=-√4549 x=+√4549
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