Напишити диктант осины

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Напишити диктант осины
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Осина очень распространенное дерево в нашей стране. Осина прочная, но при этом гибкая из-за этого она и славится. в старину из ветвей осины делали стержни для лопат и по сей день так делают в деревнях. Осина благородная и многофункциональная дерево. Я люблю гулять в осиновом лесу!
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