Пожалуйста, помогите написать правильно вопросы на английском языке!!!!) 1- Когда появилась всеобщая декларация прав человека? 2- на что надеялись люди после 2 мировой войны? 3- Каждый человек имеет право на свободу, не так ...

Английский язык

Пожалуйста, помогите написать правильно вопросы на английском языке!!!!) 1- Когда появилась всеобщая декларация прав человека? 2- на что надеялись люди после 2 мировой войны? 3- Каждый человек имеет право на свободу, не так ли? 4-с чего начинается построение мира? 5- Что люди должны научиться делать? 6- каковы основные понятия всеобщей декларации прав человека? помогите, пожалуйста!!!!!!!

Автор: Гость