в равнобокую трапецию с боковой стороной,равной 18, вписана окружность.Расстояние между точками касания окружности с боковыми сторонами равно 8.Найдите радиус окружности
Математика
в равнобокую трапецию с боковой стороной,равной 18, вписана окружность.Расстояние между точками касания окружности с боковыми сторонами равно 8.Найдите радиус окружности
Ответ(ы):
Гость:
1) угол `MOK` равен острому углу трапеции (можно дописать, почему..) => `R*sin(alpha) = 4` 2) если боковые стороны трапеции `=x`, то можно площадь выразить через `x` и высоту `h=2R`, а сами `x` и `h=2R` тоже связаны (`h=x*sin(alpha)`); из 1) и 2) получится 2 уравнения для `R` и `sin(alpha)` {из такой системы можно будет найти `R`}
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