Средний возраст 11 футболистов команды равен 21 год. Во время игры одного футболист?? вывели из поля, после чего средний возраст остальных играков состовлял 20 лет. Сколько лет футболисту который оставил поле?

Алгебра

Средний возраст 11 футболистов команды равен 21 год. Во время игры одного футболист?? вывели из поля, после чего средний возраст остальных играков состовлял 20 лет. Сколько лет футболисту который оставил поле?

Автор: Гость