Средний возраст 11 футболистов команды равен 21 год. Во время игры одного футболист?? вывели из поля, после чего средний возраст остальных играков состовлял 20 лет. Сколько лет футболисту который оставил поле?
Алгебра
Средний возраст 11 футболистов команды равен 21 год. Во время игры одного футболист?? вывели из поля, после чего средний возраст остальных играков состовлял 20 лет. Сколько лет футболисту который оставил поле?
Ответ(ы):
Гость:
Возраст n-го футболиста xn x1+x2+.....+x10+x11=11*21=231 x1+x2+x3.....+x10=10*20=200 вычтем x11=231-200=31 выведенному футболисту 31 год
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Insert a preposition “in”(возможно, не только этот предлог) where it is necessary: 1. About ten years ago telephone was the only means … communic...
Математика
Математика
Петухов внес на депозит 41000 руб. под полугодовую процентную ставку 8,2 % ( сложный пр??цент) какая сумма будет начислена через полгода, 2 года, (...
Русский язык