Каковы Нравственные уроки грибоедовской комедии ?

Литература
Каковы Нравственные уроки грибоедовской комедии ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На уроках литературы я познакомился с комедией Александра Сергеевича Грибоедова "Горе от ума". Автор этого произведения известный российский дипломат того времени, погиб во время визита в Персию. Но несмотря на то, что он был министром инстранных дел, его сильно волновало внутреннее положение России, положение дворян, их нравственность, честность, духовное состояние. Об этом и повествует нам его произведение "Горе от ума". Я хочу написать о конфликте, произошедшем между Фамусовым и Чацким. В тексте мы читаем такие слова: "...Век нынешний, и век минувший... " А теперь давайте соотнесем каждый век, со своим героем. Век нынешний-это, скорее всего, Чацкий, потому что он имеет совсем иные мнения о чинах, достоинстве, чести, чем Фамусов, и на основании этого мы отнесем Фамусова к минувшему веку. См. на: http://www.inksystem-az.com/sochinenie-na-temu-kakovy-nravstvennye-uroki-griboedovskoj-komedii-gore-...
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