Каковы особенности образа жизни бычьего цепня в связи с приспособленностью к пар??тизму?

Гость: Гость:

Особенности цепня, характеризующие приспособления к паразитическому образу жизни: 1)Наличие ротовой присоски, при помощи которой паразит удерживается в теле хозяина. 2)Плотные покровы тела – кутикула, защищающая паразита от переваривания в кишечнике хозяина. 3)Отсутствие органов передвижения, дыхательной, пищеварительной, кровеносной системы. 4)Слабое развитие нервной системы и отсутствие органов чувств. 5)Питание пищевой кашицей кишечника человека. 6)Высокая плодовитость. 7)Сложные стадии развития бычьего цепня, смена хозяев.