Каковы особенности образа жизни бычьего цепня в связи с приспособленностью к пар??тизму?

Биология
Каковы особенности образа жизни бычьего цепня в связи с приспособленностью к пар??тизму?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Особенности цепня, характеризующие приспособления к паразитическому образу жизни: 1)Наличие ротовой присоски, при помощи которой паразит удерживается в теле хозяина. 2)Плотные покровы тела – кутикула, защищающая паразита от переваривания в кишечнике хозяина. 3)Отсутствие органов передвижения, дыхательной, пищеварительной, кровеносной системы. 4)Слабое развитие нервной системы и отсутствие органов чувств. 5)Питание пищевой кашицей кишечника человека. 6)Высокая плодовитость. 7)Сложные стадии развития бычьего цепня, смена хозяев.
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