Каковы особенности в размещение природных зон в Еврази
География
Каковы особенности в размещение природных зон в Еврази
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
особенность: из-за равнинного рельефа на большей части евразии природные зоны располагаются согласно широтной зональности. так как на востоке расположены горные области, то там наблюдается смена природных зон от подножия е вершинам, т.е. высотная поясность
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