Какте вопросы есть у прилагательных?
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Какте вопросы есть у прилагательных?
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Гость:
Какой? Какая? Какие Какое? Чей чьё чьи
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