В волейбольной секции школы занимаются девочки и 40 мальчиков. Сколько всего учеников занимаются в секциии,если девочки составляют 5/9 учащихся школы?

Математика

В волейбольной секции школы занимаются девочки и 40 мальчиков. Сколько всего учеников занимаются в секциии,если девочки составляют 5/9 учащихся школы?

Автор: Гость