В волейбольной секции школы занимаются девочки и 40 мальчиков. Сколько всего учеников занимаются в секциии,если девочки составляют 5/9 учащихся школы?

Математика
В волейбольной секции школы занимаются девочки и 40 мальчиков. Сколько всего учеников занимаются в секциии,если девочки составляют 5/9 учащихся школы?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) (40×9):5=72- девочки. 2) 72+40=112- учеников. Ответ: всего занимаются 112 учеников
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