Два автомобілі виїжджають одночасно назустріч один одному з двох міст, відстань між якими 456 км. Швидкість першого автомобіля 68км/год, а швидкість другого-16км/год більша. а) Яка відстань буде між автомобілями через 2 години ...

Математика

Два автомобілі виїжджають одночасно назустріч один одному з двох міст, відстань між якими 456 км. Швидкість першого автомобіля 68км/год, а швидкість другого-16км/год більша. а) Яка відстань буде між автомобілями через 2 години після виїзду? . б)Через скільки годин вони зустрінуться?

Автор: Гость