Два автомобілі виїжджають одночасно назустріч один одному з двох міст, відстань між якими 456 км. Швидкість першого автомобіля 68км/год, а швидкість другого-16км/год більша. а) Яка відстань буде між автомобілями через 2 години ...
Математика
Два автомобілі виїжджають одночасно назустріч один одному з двох міст, відстань між якими 456 км. Швидкість першого автомобіля 68км/год, а швидкість другого-16км/год більша. а) Яка відстань буде між автомобілями через 2 години після виїзду? . б)Через скільки годин вони зустрінуться?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 68+16=84(км/ч)-скорость второго авто 2) 2*(68+84)=304(км)-пройденное расстояние за 2 часа 3) 456-304=152(км)-расстояние между ними через 2 часа 4) 456:(68+84)=3(ч)-через такое время встретятся а) 2*(68+68+16)=304(км) - через 2 часа б) 456:(68+68+16)=3(ч)
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