Сочинение на тему:почему меня должны выбрать ведущий выпускного вечера? Как можно быстрее,плиииз
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Сочинение на тему:почему меня должны выбрать ведущий выпускного вечера? Как можно быстрее,плиииз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ведущий выпускного вечера. Меня зовут настя я очень веселая и яркая я очень хорошо веду праздники. Один раз на мамин день рождения я устроила ей настоящий праздник я включила ей ее любимую песню и выучила стих.Потом из кухни вынесла я торт потом мы играли устраивали конкурсы и игры и так мы провили отличный день!
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