Сочинение на тему:почему меня должны выбрать ведущий выпускного вечера? Как можно быстрее,плиииз

Гость: Гость:

Ведущий выпускного вечера. Меня зовут настя я очень веселая и яркая я очень хорошо веду праздники. Один раз на мамин день рождения я устроила ей настоящий праздник я включила ей ее любимую песню и выучила стих.Потом из кухни вынесла я торт потом мы играли устраивали конкурсы и игры и так мы провили отличный день!