Помогите пожалуйста!!)) номер 1435!!))
Математика
Помогите пожалуйста!!)) номер 1435!!))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0.8 х 5.5 = 4.4 км 1.4 х 12.5 = 17.5 км 17.5 - 4.4 = 13.1на км дальше
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