Х*7-80=340 решить уравнение

Математика
Х*7-80=340 решить уравнение
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
×*7=340+80 ×*7=420 ×=420:7 ×=60
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