Х*7-80=340 решить уравнение
Математика
Х*7-80=340 решить уравнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
×*7=340+80 ×*7=420 ×=420:7 ×=60
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Два автомобілі виїжджають одночасно назустріч один одному з двох міст, відстань між якими 456 км. Швидкість першого автомобіля 68км/год, а швидкіст...
Русский язык
Математика
Из одного рулона ситца можно сшить 32 блузки или 16 платьев. На пошив одной блузки требуется 2 метра. Сколько метров ткани требуется на пошив одног...