Два угла треугольника равны 34 -градуса и 112- градусов. Какова величена третьего угла этого треугольника?
Математика
Два угла треугольника равны 34 -градуса и 112- градусов. Какова величена третьего угла этого треугольника?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 112+34=146 2) 180-146=34
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