Напиши какое нибудь двузначное число.Поменяй в нем местами цифры десятков и единиц .Какое из этих чисел больше и на сколько?.(Число не должно быть круглым, и цифры в числе не должны повторяться.)
Математика
Напиши какое нибудь двузначное число.Поменяй в нем местами цифры десятков и единиц .Какое из этих чисел больше и на сколько?.(Число не должно быть круглым, и цифры в числе не должны повторяться.)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
23 32 второе на 9 Число не круглое и цифры не повторяются
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