Напиши какое нибудь двузначное число.Поменяй в нем местами цифры десятков и единиц .Какое из этих чисел больше и на сколько?.(Число не должно быть круглым, и цифры в числе не должны повторяться.)

Математика

Напиши какое нибудь двузначное число.Поменяй в нем местами цифры десятков и единиц .Какое из этих чисел больше и на сколько?.(Число не должно быть круглым, и цифры в числе не должны повторяться.)

Автор: Гость