Площадь квадрата = 144 см2, найдите площадь прямоугольника ширина которого меньше н?? 2 см, а длинна больше за сторону в двое!
Математика
Площадь квадрата = 144 см2, найдите площадь прямоугольника ширина которого меньше н?? 2 см, а длинна больше за сторону в двое!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
√144=12см сторона квадрата 12-2=10см ширина прям-ка 12*2=24смдлина прям-ка 10*24=240см2 площадь прямоугольника
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