Площадь квадрата = 144 см2, найдите площадь прямоугольника ширина которого меньше н?? 2 см, а длинна больше за сторону в двое!

Математика

Площадь квадрата = 144 см2, найдите площадь прямоугольника ширина которого меньше н?? 2 см, а длинна больше за сторону в двое!

Автор: Гость