Каковы последствия Зольского востания
Другие предметы
Каковы последствия Зольского востания
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Есле оно совершится то вся земля расколится на 2 части
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
При каких значениях (а) значение выражения 5а-2 в 2 раза больше выражения 5а+13. Найдите ближайшее к а целое число
Информатика
В библиотеке 64 стелоажа с книгами на каждом стеллаже 8 полок библиотекарь сообшил насте что нужная книга нпходится на 12 стелаже на четвертой полк...
Математика