Каковы причины появления новых молодых растений на довольно большом расстоянии от тех растений, где созрели их семена? Ответьте пожалуйста ! :) даю 30 баллов !!!

Биология

Каковы причины появления новых молодых растений на довольно большом расстоянии от тех растений, где созрели их семена? Ответьте пожалуйста ! :) даю 30 баллов !!!

Автор: Гость