Каковы причины появления новых молодых растений на довольно большом расстоянии от тех растений, где созрели их семена? Ответьте пожалуйста ! :) даю 30 баллов !!!
Биология
Каковы причины появления новых молодых растений на довольно большом расстоянии от тех растений, где созрели их семена? Ответьте пожалуйста ! :) даю 30 баллов !!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Причина одна, семена могут вырасти ,и их как бы ДНк передаётся по корнямм и поипочве
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