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Определи интервалы "7"
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Определи интервалы "7"
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
М2, б2, б3, м3, ч1, б2, б3, м2, м3, б3.
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