Каковы результаты семилетней войны

История
Каковы результаты семилетней войны
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Русская армия дошла до Берлина, разгромив прусскую. Фридрих 2 даже пытался покончить жизнь самоубийством, но в решающий момент войны умирает Елизавета Петровна. Новый император Пётр 3 заключил с Пруссией союз, вернул все земли, занятые русской армией, Пруссия даже контрибуцию не платила
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Напишите слово КОТОРЫЙ в нужной форме 1 тут живёт мой товарищ ....я писал в рассказе ......учится в соседней группе .....родился в Москве
Ответить
Русский язык
Напишите пожалуйста историю Москвы (кремля)
Ответить
Українська мова
10 речень з дієсловами на закінченяя -шся -ться
Ответить
Английский язык
Переведите пожалуйста предложения. Только пожалуйста, без переводчика. Оказавшись на территории заповедника, можно рассчитывать на посещение стан...
Ответить
Русский язык
Как проверить звук С в слове палас
Ответить