Каковы результаты семилетней войны
История
Каковы результаты семилетней войны
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Гость:
Русская армия дошла до Берлина, разгромив прусскую. Фридрих 2 даже пытался покончить жизнь самоубийством, но в решающий момент войны умирает Елизавета Петровна. Новый император Пётр 3 заключил с Пруссией союз, вернул все земли, занятые русской армией, Пруссия даже контрибуцию не платила
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