Напишите слово КОТОРЫЙ в нужной форме 1 тут живёт мой товарищ ....я писал в рассказе ......учится в соседней группе .....родился в Москве

Русский язык
Напишите слово КОТОРЫЙ в нужной форме 1 тут живёт мой товарищ ....я писал в рассказе ......учится в соседней группе .....родился в Москве
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 о котором 2 который 3 который
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Напишите пожалуйста историю Москвы (кремля)
Ответить
Українська мова
10 речень з дієсловами на закінченяя -шся -ться
Ответить
Английский язык
Переведите пожалуйста предложения. Только пожалуйста, без переводчика. Оказавшись на территории заповедника, можно рассчитывать на посещение стан...
Ответить
Русский язык
Как проверить звук С в слове палас
Ответить
Биология
Какое практическое значение имеет умение находить пульсовые точки
Ответить