Какую часть составляют : 29 м.кв. от гектара, 217 с. от часа, 9 кг от 7ц
Математика
Какую часть составляют : 29 м.кв. от гектара, 217 с. от часа, 9 кг от 7ц
Ответ(ы):
Гость:
Здесь получается 709 кг по тому что 1 центнер равен 100 кг
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