Какую долю площади земной поверхности занимает воды Мирового океана?Почему? А)50% б)65% в) 75% г)80%
География
Какую долю площади земной поверхности занимает воды Мирового океана?Почему? А)50% б)65% в) 75% г)80%
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если посмотреть на глобус, то увидим, что большую часть земного шара занимает вода. Это - М и р о в ой океан. На долю Мирового океана приходится 3/4 части всей поверхности Земли, или 361 млн. км2
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