Какую инструкцию или совет по изготовлению подарка можешь дать ты?Напиши её,используя в предложениях глаголы в неопределённой форме

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Я могу дать множество советов например как: Не стоит покупать подарок Надо делать подарок своими руками и от души Не забывать про поздравление Уделять внимание оформлению подарка Это были все советы от меня. Самое главное в конце написать красивый стих. Спасибо что прочитал , улыбнись!