Что послужило толчком к Великому переселению народов? a)Нападение вестготов на к??чевые племена гуннов б)начало продвижения племен гуннов на запад в)вторжение вестготов на территорию Римской империи г)начало продвижения п...

История
Что послужило толчком к Великому переселению народов? a)Нападение вестготов на к??чевые племена гуннов б)начало продвижения племен гуннов на запад в)вторжение вестготов на территорию Римской империи г)начало продвижения племен гуннов на восток.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б)Передвижение гуннов на запад. Гарантирую 100%
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