Что послужило толчком к Великому переселению народов? a)Нападение вестготов на к??чевые племена гуннов б)начало продвижения племен гуннов на запад в)вторжение вестготов на территорию Римской империи г)начало продвижения п...

История

Что послужило толчком к Великому переселению народов? a)Нападение вестготов на к??чевые племена гуннов б)начало продвижения племен гуннов на запад в)вторжение вестготов на территорию Римской империи г)начало продвижения племен гуннов на восток.

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