x=10-2t-2t во2 Опишите тип движения, постоить график в зависимости S от t . Найти путь ??а 3 сек
Физика
x=10-2t-2t во2 Опишите тип движения, постоить график в зависимости S от t . Найти путь ??а 3 сек
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что такое во2? если так - 10-2t^2-2t то, 2t-2 отсюда след. что 2*3-2= 4
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