По помогите плиз срочно номер 50 3класс

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По помогите плиз срочно номер 50 3класс
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Автор: Гость
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Гость:
А почётче сфоткать никак?
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