Найдите время плиз s=15км v=0.5метров.секунд t=?

Физика
Найдите время плиз s=15км v=0.5метров.секунд t=?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Переводишь метры в секунду в километры в час, получается 1.8 км/ч(3.6км/ч равно 1 м/с). А дальше делишь 15 км на 1.8 км/ч= 8 1/3 или 8,33333333....... Элементарно...
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