Записати по п'ять прислівників що пишуться разом,через дефіс,окремо

Українська мова
Записати по п'ять прислівників що пишуться разом,через дефіс,окремо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тихо-тихо, по-вовчи, по-турецьки, пліч-о-пліч ,казна-де. голіруч, праворуч, вгорі, восени, напам`ять рік у рік, з кінця в кінець, як слід, на добраніч, на жаль
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