Что такое синтаксический разбор как делятся Что такое синтаксический разбор как ??елятся они

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Что такое синтаксический разбор как делятся Что такое синтаксический разбор как ??елятся они
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Просто о синтаксическом разборе предложения Охарактеризовать предложение по цели высказывания: повествовательное, вопросительное или побудительное. По эмоциональной окраске: восклицательное или невосклицательное. По наличию грамматических основ: простое или сложное. Затем, в зависимости от того, простое предложение или сложное: Источник: http://uchim.org/russkij-yazyk/sintaksicheskij-razbor

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