Доберется слова з прямим і переносним значенням:осінь, руки , вода, білка
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Доберется слова з прямим і переносним значенням:осінь, руки , вода, білка
Ответ(ы) на вопрос:
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Переносним: Золоті руки, Срібна вода, Білка гарячка, Золотиста осінь Прямим: Холодна осінь, Довгі руки, Тепла вода, Гарна білка
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