Внутревидовые и межличностные взаимоотношения расписать их классификации

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Межличностные отношения являются составной частью социальных отношений и общения и рассматриваются в контексте реального непосредственного или опосредованного взаимодействия людей, имеющих обратную связь друг с другом. Характеризуя межличностные отношения, очень важно определить их отличия от общественных, или социальных, отношений и общения. Природа межличностных отношений может быть правильно понята, если их не ставить в один ряд с общественными отношениями, а увидеть в них особый "ряд" отношений, возникающий внутри каждого вида общественных отношений. Схематически это можно представить как сечение особой плоскостью системы общественных отношений: то, что обнаруживается в этом "сечении" экономических, социальных, политических и иных разновидностей общественных отношений, и есть межличностные отношения. При таком понимании становится ясно, почему межличностные отношения как бы опосредуют воздействие па личность более широкого социального целого – общественных отношений.Важнейшая специфическая черта межличностных отношений – их эмоциональная основа, поэтому межличностные отношения можно рассматривать как фактор психологического "климата" группы. Эмоциональная основа межличностных отношений означает, что они возникают и складываются на основе определенных чувств, рождающихся у людей по отношению друг к другу (аффекты, настроения и т.д.). Обычно межличностные отношения рассматриваются в контексте чувств, дифференцируемых на две группы:1) конъюнктивные чувства – сюда относятся разного рода сближающие людей, объединяющие их чувства. В каждом случае такого отношения другая сторона выступает как желаемый объект, по отношению к которому демонстрируется готовность к сотрудничеству, совместным действиям и т.п.;2) дизъюнктивные чувства – сюда относятся разъединяющие людей чувства, когда другая сторона выступает как неприемлемая, может быть, даже как фрустирующий объект, по отношению к которому не возникает желания к сотрудничеству, и т.д.Что касается вопроса о взаимосвязи межличностных отношений и общения, то следует отметить наличие тенденции к их отождествлению, однако с этим вряд ли можно согласиться. Общение, в том числе в системе межличностных отношений, вынуждено совместной жизнедеятельностью людей, поэтому оно необходимо осуществляется при самых разнообразных межличностных отношениях, т.е. дано и в случае положительного, и в случае отрицательного отношения одного человека к другому. Тип межличностных отношений не безразличен к тому, как будет построено общение, но оно существует в специфических формах, даже когда отношения крайне обострены. Таким образом, общение следует рассматривать как процесс реализации межличностных отношений, т.е. определяемый доминированием либо конъюнктивных, либо дизъюнктивных чувств и составляющими компонентами психологического климата.