1. Виктор, Вадим, Денис и Фёдор участвовали на соревнованиях и заняли четыре первых места. На вопрос, какое каждый из них занял место, они ответили: Виктор: «Я был вторым, Вадим – третьим». Денис: «Я был вторым, Виктор – перв...

Математика

1. Виктор, Вадим, Денис и Фёдор участвовали на соревнованиях и заняли четыре первых места. На вопрос, какое каждый из них занял место, они ответили: Виктор: «Я был вторым, Вадим – третьим». Денис: «Я был вторым, Виктор – первым». Фёдор: «Я был вторым, Вадим – четвёртым». Какое место занял каждый из них, если известно, что в каждом из их ответов одно утверждение верное, а другое - ложное? 2. Брату и сестре вместе 35 лет. Сейчас брату вдвое больше лет, чем было сестре тогда, когда брату было столько лет, сколько сестре сейчас. Сколько сейчас лет брату и сестре? 3. Все целые числа от 1 до 100 000 выписаны подряд. Какая цифра стоит на 1973-м месте? 4. В кукольный театр на представление пришли две трети от трети всех детей, посещающих детский сад. Оказалось, что это 76 детей. Сколько детей посещает детский сад? 5. Машина едет со скоростью 60 км/ч. На сколько она должна увеличить скорость, чтобы проезжать 1 км пути на полминуты быстрее?

Автор: Гость